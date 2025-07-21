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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Down sendromlu oyunculardan 'Hamlet'

        Down sendromlu oyunculardan 'Hamlet'

        Shakespeare'in zamana ve coğrafyaya meydan okuyan klasiği Hamlet'in, 24-25 Ekim'de 29. İstanbul Tiyatro Festivali'ne konuk olacak uyarlamasında, karakterlere Down sendromlu sekiz oyuncu hayat veriyor. Festival biletleri 25 Temmuz Cuma günü satışa açılıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 13:25 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:25
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        Down sendromlu oyunculardan 'Hamlet'
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda 20 Ekim - 22 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek29. İstanbul Tiyatro Festivali, eylülde açıklanacak programından ipuçları vermeyi sürdürüyor.

        Programda yer alan uluslararası gösterilerden bir tanesi daha açıklandı. Geçtiğimiz yıl Edinburgh Festivali’nde kapalı gişe oynayan, Perulu topluluk Teatro La Plaza’nın kurucusu ve sanat yönetmeni Chela De Ferrari imzalı Hamlet, Türkiye’de ilk kez 24-25 Ekim’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde DenizBank’ın Erişilebilir Sanat Partnerliğinde izleyiciyle buluşacak. Shakespeare’in eserinden serbest bir uyarlama olan ve izleyenlerin uzun süre etkisinden çıkamadığı oyun, İKSV veDenizBank’ın, kültür ve sanatı toplumun tüm kesimleri için erişilebilir kılma hedefiyle başlattığı Erişilebilir Sanat Partnerliği kapsamında sahneye taşınan ilk prodüksiyon olacak.

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        Shakespeare’in zamana ve coğrafyaya meydan okuyan klasiği Hamlet’in bugüne dek Peru, İspanya, Fransa, Belçika ve Çin başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında defalarca sahnelenen bu uyarlamasında karakterlere Down sendromlu sekiz oyuncu hayat veriyor.

        Yenilikçi yaklaşımıyla dünya çapında adından övgüyle söz ettiren yönetmen ve yazar Chela De Ferrari’nin bu uyarlaması, Hamlet’in “Olmak ya da Olmamak” monoloğundan hareketle, günümüzün gelenek ve normlarını sorguluyor. Shakespeare’in klasik eserine farklı bir yorum getiren uyarlamada, Down sendromlu bireyler kendi hikâyelerini sahneye taşıyor. Farklılıkları yok sayan konformist yaklaşımları eğlenceli ve esprili bir dille eleştiren yapım, ortak duygularımızı yüceltirken bireysel farklılıklarımızla var olmanın ve bu şekilde bir arada durmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

        Teatro La Plaza’nın Hamlet gösterisinin biletleri, sınırlı sayıda avantajlı dönem fiyatlarıyla, 25 Temmuz Cuma saat 10.30’dan itibaren; passo.com.tr'de ve İKSV Passo gişesinde (pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası açık) satışa açılacak. Öğrenciler bu gösteriler için Eczacıbaşı Genç Bilet ile biletlerini 30 TL’ye alabilecekler.

        Küratörlüğünü Mehmet Birkiye’nin üstlendiği festival programının tamamı eylül ayında duyurulacak.

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        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #İstanbul Tiyatro Festivali
        #hamlet
        #Down Sendromu
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