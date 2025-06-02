Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; popçu Murat Başaran, Ataşehir'de sahne aldı. Başaran’ı sahne aldığı mekânda şarkıcı dostları; Baha, Ahmet Selçuk İlkan ve Asena, Lara yalnız bırakmadı.

Murat Başaran sahne öncesi kameraların karşısına geçti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Başaran, yeni bir şarkı müjdesi verdi. Eşi Ayten Öztürk’ün geçtiğimiz yıllarda kaybettiği babasına ithafen yazdığını şiiri, bestelediğini söyleyen Başaran; 'Babam' adını verdikleri şarkının 15 Haziran Babalar Günü’nde çıkacağını söyledi. Şarkının sözlerini yazan Ayten Öztürk; "Olan duygularımı yazdım. Murat da babama olan düşkünlüğümü bildiği için inanılmaz duygulu bir müzikle taçlandırdı. Bana çok güzel bir hediye oldu" diye konuştu.

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Murat Başaran, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında olan Mert Demir’in başarısını konuştu. Demir’in tarzını başarılı bulduğunu ifade eden Başaran; "Tarzı güzel ama önemli olan devamının gelmesi. Hep beraber takip ediyoruz fakat ne kadar sürdüreceğini göreceğiz. Eğer bu yaratıcılığını devam ettirebilirse kalıcı olur. Ettiremezse iki ay sonra unutulur gider. Öyle olsun istemem. Çünkü yetenekli buluyorum" dedi.

Oryantal Asena, Murat Başaran’ın sahnesini izlemeye gelen ünlü isimler arasındaydı. Sahneleri bırakan Asena, yıllar sonra gecede mini bir oryantal şov yaptı. Eşi Hasan Dede’den; "İzninle oynayabilir miyim kocacığım" diyerek izin alan Asena, eski günlerini aratmadı. Kendini şov kadını olarak lanse eden Asena; "Ben sahne, şov kadınıyım. İnsanlar beni izlerken sadece dansımı değil, benim mimiklerimi, birisine sataşmamı seviyorlar. Sevdikleri şeyi getireceğim” diye konuştu. Daha önce bir şarkı yapan Asena, yeni şarkının hazırlıklarına başladığını da sözlerine ekledi.