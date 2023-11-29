Dortmund, Milan'ı ateşe attı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun beşinci haftası tamamlandı. "Ölüm Grubu" olarak adlandırılan F Grubu'nda Borussia Dortmund, deplasmanda Milan'ı 3-1 mağlup etti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...
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MILAN: 1 - BORUSSIA DORTMUND: 3
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, Milan deplasmanına konuk oldu. Dortmund, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Marco Reus, 59. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ve 69. dakikada Karim Adeyemi attı. Milan'ın tek golü 37. dakikada Samuel Chukwueze'den geldi.
Milan'da Olivier Giroud, 6. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, 55. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Dortmund, grupta 10 puana yükseldi. Milan 5 puanda kaldı.
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FEYENOORD: : 0 - ATLETICO MADRID: 2
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid, Feyenoord deplasmanına konuk oldu. Atletico Madrid sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Lutsharel Geertruida (Kendi kalesine), 57. dakikada Mario Hermoso ve 81. dakikada Santiago Gimenez (Kendi kalesine) attı. Feyenoord'un tek golü 77. dakikada Mats Wieffer'den geldi.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 11 puana yükseldi. İspanyol ekibi bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi. Feyenoord, 6 puanda kaldı.
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SHAKTAR: 1 - ANTWERP: 0
Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk evinde konuk ettiği Antwerp'i 1-0 mağlup etti ve gruptan çıkma ümitlerini son maça taşıdı.
Shaktar Donetsk'e galibiyeti getiren golü 12. dakikada Mykola Matviyenko kaydetti.
Shakhtar Donetsk bu galibiyetle beraber puanını 9'a çıkartırken, Antwerp ise 0 puanda kaldı ve grup sonuncusu olmayı garantiledi.
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LAZIO: 2 - CELTIC: 0
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İtalyan temsilcisi Lazio, sahasında İskoç ekibi Celtic'i ağırladı.
İlk yarısı golsüz berabere tamamlayan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 82 ve 85. dakikalarda Ciro Immobile'in golleriyle 2-0 kazandı.
Grupta bir puanla son sırada yer alan Celtic'in Avrupa kupalarında devam etme şansı kalmadı. Lazio ise 10 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
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BARCELONA: 2 - PORTO: 1
Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Barcelona sahasında konuk ettiği Porto'yu 2-1 mağlup etti.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Joao Cancelo ve 57. dakikada Joao Felix kaydetti. Porto'nun tek golü ise 30. dakikada Pepe'den geldi.
Barcelona bu galibiyetle puanını 12'ye çkarırken, Porto ise 9 puanda kaldı.
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MANCHESTER CITY: 3 - LEIPZIG: 2
Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Manchester City sahasında konuk ettiği RB Leipzig ile 3-2 mağlup etti.
Manchester City'nin gollerini 54. dakikada Erling Haaland, 70. dakikada Phil Foden ve 87. dakikada Julian Alvarez attı. RB Leipzig'in gollerini ise 13 ve 33. dakikalarda Lois Openda kaydetti.
Erling Haaland attığı golle 40 gole en erken ulaşan futbolcu rekorunu Kylian Mbappe'den aldı.
Manchester City aldığı bu galibiyetle 15 puana çıkarken, RB Leipzig'de 9 puandad kaldı.
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YOUNG BOYS: 2 - KIZILYILDIZ: 0
Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta karşılaşmasında Young Boys evinde konuk ettiği Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup etti.
Young Boys'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Kosta Nedeljković (kk) ve 29. dakikada Lewin Blum kaydetti.
Young Boys aldığı bu galibiyetle puanını 4'e çıkarırken, Kızılyıldız ise 1 puanda kaldı.
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PSG: 1 - NEWCASTLE UNITED: 1
PSG ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan maç 1-1 sona erdi.
Newcastle United'ın golünü 24. dakikada Alexander Isak attı. PSG ise 90+8'de Kylian Mbappe ile sahadan 1 puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından PSG 6, Newcastle 4 puana yükseldi.