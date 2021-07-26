Serie A devi Juventus'ta yeterli forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmaya karar veren Merih Demiral'ın talipleri artıyor.

İtalyan basınında çıkan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Merih'i kadrosuna katmak istiyor. Juventus'un Merih'in bonservis bedelini 35 milyon euro olarak belirlediği kaydedildi.

Merih'e Dortmund'un dışında İtalya'dan Atalanta'nın da talip olduğu aktarıldı.