Dönüş yolunda facia! 2 can kaybı!
Erzincan'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte gece saatlerinde yaşanan olayda bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu hayatını kaybetti
Erzincan’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki otomobil ile A.T. idaresindeki motosiklet, dönüş yolunda çarpıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada, motosiklet sürücüsü A.T. ile motosiklette yolcu olan N.Ç. hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.