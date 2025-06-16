Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Dönüş yolunda facia! 2 can kaybı! | Son dakika haberleri

        Dönüş yolunda facia! 2 can kaybı!

        Erzincan'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte gece saatlerinde yaşanan olayda bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 09:28 Güncelleme: 16.06.2025 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dönüş yolunda facia! 2 can kaybı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzincan’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki otomobil ile A.T. idaresindeki motosiklet, dönüş yolunda çarpıştı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazada, motosiklet sürücüsü A.T. ile motosiklette yolcu olan N.Ç. hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Parmak izi kadar benzersiz başka ne var?
        Parmak izi kadar benzersiz başka ne var?
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!
        Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Habertürk Anasayfa