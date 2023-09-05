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        Ortalığı birbirine kattılar! Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!

        İstanbul Arnavutköy'de "bu kadarına da pes artık" dedirten bir sorumsuzluk yaşandı. İlçede bir restorandaki yağ kolileri patlayınca temizlik yapıldı. Ancak çalışanlar temizledikleri yağı caddeye döktü. Vatandaşların yürümekte zorlandığı anlarda bir araç da kaza yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:35 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:56
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          Arnavutköy’de dönerci dükkanında yağ kolileri patladı. Çalışanların dükkanı temizlemek için yola döktüğü yağlar, yokuşlu caddeye aktı.

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          DHA'nın haberin göre kayganlaşan cadde de park halindeki bir otomobil kayarak, başka park halindeki araca çarparken, caddede yürüyerenler de zor anlar yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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          Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanındaki yağ kolileri patladı. Çalışanlar dükkanı temizlemek için yağı yol döktü. Yağlar Genç Osman Caddesine aktı.

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          Cadde de yokuştan aşağıya akan yağ, kısa süre sonra sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Park halindek, bir otomobil caddeye akan yağ nedeniyle kayarak park halindeki başka araca çarptı.

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          Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu. Bazı vatandaşlar ise yolda duramayarak yokuş boyunca kayarken bazıları ise ayakta durmakta güçlük çekti.

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          O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri yağ dökülen yola kum dökerek yolu trafiğe kapattı.

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