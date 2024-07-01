Bu dondurmalı brownie yaz aylarınızın vazgeçilmezi olacak: Fırında hızlı ve pratik dondurmalı brownie nasıl yapılır?
Yaz aylarında serinlemek ve tatlı ihtiyacınızı gidermek için mükemmel bir seçenek arıyorsanız, dondurmalı brownie tam size göre! Fırında hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu nefis tatlı, misafirlerinizi ve ailenizi etkileyerek yaz akşamlarınıza tat katacak. İşte, lezzetiyle damaklarda iz bırakacak dondurmalı brownie tarifi!
- 1
Yaz mevsiminin en sıcak günlerinde bile tatlı keyfinden vazgeçmek istemiyorsanız, dondurmalı brownie ile tanışmalısınız! Pratik bir şekilde fırında hazırlanan bu enfes tatlı, çikolatanın yoğun lezzetini ve dondurmanın serinliğini bir araya getiriyor. Sıcaktan bunaldığınız anlarda bile tatlı isteğinizi karşılayacak bu tarif, yaz sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. İşte detaylar...
- 2
MALZEMELER
Brownie kek karışımı (kendiniz de hazırlayabilirsiniz)
950 gram dondurma
İstediğiniz aroma
- 3
BROWNİE'Yİ KENDİ HAZIRLAYACAKLAR İÇİN MALZEMELER
225 gram çikolata
12 yemek kaşığı tereyağı, eritilmiş
250 gram şeker
2 yumurta
2 çay kaşığı vanilya özü
95 gram çok amaçlı un
30 gram kakao tozu
1 çay kaşığı tuz
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- 4
HAZIRLANIŞI
Fırını önceden 180 derecede ısıtın.
Brownie karışımını hazırlayın, belirtilen su miktarını taze demlenmiş filtre kahve ile değiştirin.
- 5
Hazırladığınız hamurdan 1 fincan alın ve fırın kağıdı serdiğiniz brownie tepsinize spatula yardımıyla eşit olarak yayın.
Hamuru yaydıktan sonra bir parça daha fırın kağıdı alın ve hamurun üzerine yayın. Kağıt ve brownie arasında hava kabarcığı kalmayana kadar elinizle düz bir katman oluşturun.
- 6
İkinci katmanı elde etmek için adımları tekrarlayın. 15 dakika kadar pişirin.
Piştikten sonra fırın kağıdının üst katmanını brownieden ayırın ve dolaba kaldırın. Diğer katman hala fırın tepsisinde durmaya devam edecek.
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- 7
Dondurmayı buzluktan çıkarın ve 5-10 dakika dışarıda bekletin.
Yumuşadıktan sonra dondurmayı fırın tepsisinde kalan brownienin üzerine yayın.
- 8
Üstteki brownie katmanını dolaptan alın ve yeniden üzerine yerleştirin.
Yerleştirdiğiniz katmanı dondurmaların üzerine hafifçe bastırın ve tamamen donmaları için tepsiyi direkt olarak buzluğa kaldırın.
- 9
Dondurulduktan sonra fırın kağıdıyla beraber hepsini tepsiden çıkarın ve kesme tahtasına aktarın.
Brownieleri 8 adet 5x10 şekilde kesin.
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- 10
Brownieleri direkt olarak servis edebileceğinzi gibi folyoya sararak dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Afiyet olsun!
Kaynak: Tasty
Fotoğraf kaynak: Youtube