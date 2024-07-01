Yaz mevsiminin en sıcak günlerinde bile tatlı keyfinden vazgeçmek istemiyorsanız, dondurmalı brownie ile tanışmalısınız! Pratik bir şekilde fırında hazırlanan bu enfes tatlı, çikolatanın yoğun lezzetini ve dondurmanın serinliğini bir araya getiriyor. Sıcaktan bunaldığınız anlarda bile tatlı isteğinizi karşılayacak bu tarif, yaz sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. İşte detaylar...