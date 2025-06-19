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        Haberler Dünya Donald Trump seçmeninin yarısından fazlası İran'a saldırıyı desteklemiyor | Dış Haberler

        Donald Trump seçmeninin yarısından fazlası İran'a saldırıyı desteklemiyor

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası saldırıya dair son kararını henüz vermezken, ABD'de Trump seçmenlerinin yarısından fazlası ABD'nin İran'la çatışmaya müdâhil olmasını istemiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 20:22 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:38
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        "Yarısından fazlası İran'a saldırıyı desteklemiyor"
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        Kamuoyu araştırma şirketi YouGov tarafından yapılan ankete göre, ABD Başkanı Donald Trump'a 2024'teki başkanlık seçimlerinde oy verenlerin yarısından fazlası, ülkelerinin İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan çatışmalara askeri olarak müdahil olmasına karşı çıkıyor.

        YouGov, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından ABD'nin bu savaşa dahil olup olmamasıyla ilgili 1512 ABD'li seçmenle anket yaptı.

        Anket sonuçlarına göre 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Trump'a oy verenlerin yüzde 53'ü, İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan çatışmalara ABD'nin dahil olmaması gerektiğini düşünüyor.

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        Toplam anket katılımcılarının yüzde 60'ı da ABD'nin İsrail ve İran arasındaki çatışmalara müdahil olmamasını öne sürerken, yüzde 16'lık katılımcı kitlesinin de bu durumu desteklediği kaydedildi.

        Katılımcıların yüzde 56'sı, ABD'nin İran ile nükleer programı konusunda müzakerelere yeniden başlaması gerektiğini belirtirken, bu görüşe karşı çıkanların oranı yüzde 18'de kaldı.

        Öte yandan ankette, İran'ın nükleer programını sınırlamak için hangi stratejilerin izlenmesi gerektiğine ilişkin görüşler de ölçüldü.

        Katılımcıların yüzde 28'i İran'a daha ağır ekonomik yaptırımlar uygulanması gerektiğini savunurken, yüzde 26'lık kesim diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve İran'a teşvik verilmesini, yüzde 24'ü ise ekonomik yaptırımların hafifletilmesini önerdi.

        Trump'ın İran'a saldırı konusunda çelişkili açıklamaları

        ABC News'ten Rachel Scott'a 15 Haziran'da konuşan Trump, İsrail-İran çatışması için şu an ABD'nin müdahil olmadığını belirterek "Ancak müdahil olmamız mümkün." demişti.

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        16 Haziran'da Kanada'daki G7 zirvesi için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran ve İsrail'in "meseleyi kendi aralarında halletmesi gerektiğini" savunmuştu.

        Trump, 17 Haziran'da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran'ın tahliye edilmesi gerektiğini öne sürmüştü.

        Aynı gün başka bir Truth Social paylaşımında ise Trump,"(İran lideri Ali Hamaney) Nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik." açıklamasını yapmıştı.

        Trump, dün Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran'a yönelik bir saldırı düzenleyebileceklerini ya da düzenlemeyeceklerini ifade ederek, "Yapabilirim de yapmayabilirim de. Kimse ne yapacağımı bilmiyor. Size şunu söyleyebilirim: İran'ın çok fazla sorunu var ve bizimle müzakere etmek istiyorlar." diye konuşmuştu.

        Beyaz Saray'da dün başka bir açıklama yapan Trump, İran'a saldırıp saldırmama konusunda henüz nihai kararını vermediğini ancak Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söylemişti.

        *Fotoğraf: Darryl Dyck (AP aracılığıyla)

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