Donald Trump, kendisini eleştiren talk show sunucusunu vatandaşlıktan çıkarmayı düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'taki ölümcül sel felaketinin ardından hava durumu tahmin ajanslarının yönetimini eleştiren talk-show sunucusu Rosie O'Donnell'ın ABD vatandaşlığını iptal edebileceğini söyledi.

REKLAM advertisement1

Donald Trump'ın tehditleri, ikilinin sosyal medya üzerinden yıllardır sürdürdüğü çekişmenin son hamlesi. Trump, Truth Social hesabından bulunduğu paylaşımda, kendisine tepki olarak İrlanda'ya taşınan O'Donnell'ı "insanlık için bir tehdit" olarak nitelendirdi. Donald Trump, O'Donnell için; "Büyük ülkemizin çıkarlarına uygun olmaması nedeniyle vatandaşlığını elinden almayı ciddi olarak düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Donald Trump uzun zamandır belgesiz göçmenlerin toplu olarak sınır dışı edilmesini talep ediyor, ancak son haftalarda, aynı fikirde olmadığı ABD vatandaşlarını da ülkeden çıkaracağını ima etti.

Trump, paylaşımında; "Rosie, insanlık için bir tehdit ve eğer onu istiyorlarsa, harika İrlanda ülkesinde kalmalı. Tanrı Amerika'yı korusun!" ifadelerini kullandı.