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        Haberler Dünyadan Donald Trump'ın yemin töreninde Carrie Underwood sahne alacak - magazin haberleri

        Donald Trump'ın yemin töreninde Carrie Underwood sahne alacak

        Donald Trump'ın ikinci kez ABD başkanlığı koltuğunu devralacağı 20 Ocak'taki yemin töreninde, Carrie Underwood'un sahne alacağı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 11:46 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:51
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        Trump için söyleyecek
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        Kasım 2024'te yapılan seçimlerde ABD'ye yeniden başkan seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'dan devralacak. Washington'da yapılacak yemin töreninde sahne alacak ismin Carrie Underwood olduğu açıklandı.

        Carrie Underwood, seçim döneminde Trump'ı destekleyen ünlü isimler arasındaydı. 41 yaşındaki country şarkıcısı, Trump'ın yemin töreninde Silahlı Kuvvetler Korosu ve ABD Deniz Harp Okulu Müzik Kulübü ile birlikte 'America the Beautiful' şarkısını seslendirecek.

        2005'te 'American Idol' adlı yarışma programında birinci olan Carrie Underwood, şimdi albümleri en çok satan sanatçılar arasında. 'Jesus, Take the Wheel' ve 'Before He Cheats' gibi hitleri, dünya çapında 85 milyonun üzerinde sattı.

        Donald Trump'ın 2017'deki ilk başkanlık yemin töreninde 'America’s Got Talent' adlı yetenek yarışmasında ikinci olan Jackie Evancho sahne almıştı.

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        #Carrie Underwood
        #Donald Trump
        #Yemin töreni

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