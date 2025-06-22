Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Donald Trump'ın torunu Kai fast food dükkanında çalıştı - magazin haberleri

        Donald Trump'ın torunu Kai fast food dükkanında çalıştı

        Donald Trump'ın torunu Kai Trump, bir fast food dükkanının otomobile servis bölümünde çalışma denemesi yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 14:46 Güncelleme: 22.06.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Torunu fast food dükkanında çalıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trump ailesinin şöhretli isimleri arasına katılan en genç üyesi 18 yaşındaki Kai, TikTok'ta paylaştığı video ile gündemde.

        Bir fast food firmasının araçtan sipariş bölümünü işletmek için girişimde bulunan Kai, bu anların görüntüsünü sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.

        Donald Trump'ın seçim sürecinde yanından ayrılmayan ve sosyal medyada bir fenomene dönüşen torunu, 9 saniyelik videoda, donut satan dükkanın sipariş bölümünde çalışırken görülüyor.

        Görüntülerde Kai, bir müşterinin orta boy buzlu kahve istediğini tekrarlayıp "Mükemmel" dedikten sonra kasadaki bir meslektaşından yardım alıyor ve daha sonra buzlu kahveyi müşteriye teslim ediyor.

        REKLAM

        Bu kısa video, akıllara dedesi Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçim yarışının zirve yaptığı ekimde, Pensilvanya'daki bir hamburger arabaya servis noktasında önlük giyip patates kızartması yaptığı anları getirdi.

        O zamanlar aday olan Donald Trump, fotoğraf çekimi kapsamında müşterilere arabalarında paket siparişlerini teslim etmiş ve ayrıca doğaçlama bir basın toplantısı düzenlemişti.

        Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan golf tutkunu Kai Trump'ın popülerliği, Donald Trump'a yönelik suikast girişiminden kısa süre sonra, temmuzda Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde görülmesinin ve orada konuşma yapmasının ardından önemli ölçüde artmıştı. Donald Trump'ın oğlu Donald Jr. Trump ile boşandığı eşi Vanessa Trump'ın kızı olan Kai, bir Trump ailesi üyesi olarak takipçileriyle hayatından kesitleri paylaşmaya devam ediyor.

        Kai, Trump'ın seçimden galibiyetle çıkmasının ardından "Kimse daha fazla çalışmıyor ya da Amerikan halkını daha fazla önemsemiyor. Tebrikler büyükbaba, seni seviyorum" diye paylaşım yapmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Donald Trump
        #kai trump
        #fast food

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi
        Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa