Donald Trump'ın torunu Kai fast food dükkanında çalıştı

Trump ailesinin şöhretli isimleri arasına katılan en genç üyesi 18 yaşındaki Kai, TikTok'ta paylaştığı video ile gündemde.

Bir fast food firmasının araçtan sipariş bölümünü işletmek için girişimde bulunan Kai, bu anların görüntüsünü sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.

Donald Trump'ın seçim sürecinde yanından ayrılmayan ve sosyal medyada bir fenomene dönüşen torunu, 9 saniyelik videoda, donut satan dükkanın sipariş bölümünde çalışırken görülüyor.

Görüntülerde Kai, bir müşterinin orta boy buzlu kahve istediğini tekrarlayıp "Mükemmel" dedikten sonra kasadaki bir meslektaşından yardım alıyor ve daha sonra buzlu kahveyi müşteriye teslim ediyor.

Bu kısa video, akıllara dedesi Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçim yarışının zirve yaptığı ekimde, Pensilvanya'daki bir hamburger arabaya servis noktasında önlük giyip patates kızartması yaptığı anları getirdi.

O zamanlar aday olan Donald Trump, fotoğraf çekimi kapsamında müşterilere arabalarında paket siparişlerini teslim etmiş ve ayrıca doğaçlama bir basın toplantısı düzenlemişti.

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan golf tutkunu Kai Trump'ın popülerliği, Donald Trump'a yönelik suikast girişiminden kısa süre sonra, temmuzda Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde görülmesinin ve orada konuşma yapmasının ardından önemli ölçüde artmıştı. Donald Trump'ın oğlu Donald Jr. Trump ile boşandığı eşi Vanessa Trump'ın kızı olan Kai, bir Trump ailesi üyesi olarak takipçileriyle hayatından kesitleri paylaşmaya devam ediyor.

Kai, Trump'ın seçimden galibiyetle çıkmasının ardından "Kimse daha fazla çalışmıyor ya da Amerikan halkını daha fazla önemsemiyor. Tebrikler büyükbaba, seni seviyorum" diye paylaşım yapmıştı.