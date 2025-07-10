Donald Trump'ın gelini Lara Trump tatilde kürek sörfü yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump ve eşi Lara, Rhode Adası'nda tatile çıktı. Lara Trump, adanın açıklarındaki Büyük Tuz Gölü'nde kürek sörfü tahtasının üzerinde görüntülendi.

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Bikinili haliyle objektiflere yansıyan 42 yaşındaki Lara Trump, fit ve kaslı vücuduyla dikkat çekti.

Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi'nin eski eş başkanı olan Lara Trump, kayınpederi Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin adını tartışmalı şekilde değiştirmesini, üzerinde 'Amerika Körfezi' (Gulf of America) yazılı bir beyzbol şapkası takarak destekledi.

Lara Trump suda kürek çekerken, eşi Eric Trump da yakınlardaki bir güvertede arkadaşlarıyla birlikteydi.

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Donald Trump'ın 41 yaşındaki oğlu Eric Trump ile eşi Lara'nın ada tatili boyunca Sahil Güvenlik'le birlikte şişme bottan etrafı gözetleyen Gizli Servis ajanları dikkat çekti.

ABD'de Donald Trump'ın yanında bir siyasi figür olarak öne çıkan Lara Trump, 2016 ve 2020 başkanlık kampanyası sırasında kayınpederinin seçilmesi için aktif olarak görev aldı.

2024'te kayınpederi tarafından Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi'nin eş başkanlığı için, Kuzey Karolina Cumhuriyetçi Parti lideri Michael Whatley ile birlikte desteklendi ve Mart 2024'te oybirliğiyle eş başkan seçildi. Senato'da Marco Rubio'nun tamamlanmamış döneminin kalanını doldurmak üzere atanacağı yönündeki spekülasyonlar arasında 9 Aralık 2024'te görevinden istifa etti. Önde gelen aday statüsüne rağmen Lara Trump, 21 Aralık'ta adaylıktan çekildi. Lara ve Eric Trump çifti 8 Kasım 2014'te evlendi. Eylül 2017'de çiftin ilk çocuğu, Ağustos 2019'da da ikinci çocuğu dünyaya geldi.