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        Haberler Gündem Hava Durumu DONACAĞIZ! Son dakika: Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde kuvvetli kar ve fırtına bekleniyor - 7 Şubat Hava Durumu | Son dakika haberleri

        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İç Anadolu Bölgesi ve çevresindeki bazı iller için yarın kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. MGM, hava tahmini raporunda cuma günü 19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı yaptı. İşte alarm verilen illerimiz...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 15:20 Güncelleme: 07.02.2025 - 06:33
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        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
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        Sibirya'dan yurda giriş yapan soğuk hava etkisini yurt genelinde hissettirmeye devam ediyor. Birçok kent, beyaz elbisesini giyerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma günü için de uyarıda bulundu.

        İÇ ANADOLU VE ÇEVRESİNE KAR UYARISI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevreleri, Yozgat ve Malatya'nın güneyi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

        CUMA AKŞAMI AZALACAK

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        Kar yağışının bölgede, saat 21.00'e kadar etkili olacağı değerlendiriliyor.

        19 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        MGM tarafından kar, yağmur ve fırtına uyarısında bulunulan 19 ilimiz ise şöyle: Adana (Fırtına), Adıyaman (Kar), Antalya (Fırtına), Bursa (Kar), Hatay (Fırtına), Mersin (Fırtına), Kastamonu (Sulu kar), Kayseri (Kar), Kocaeli (Kar), Malatya (Kar), K.Maraş (Kar ve fırtına), Nevşehir (Kar), Niğde (Kar), Sakarya (Kar), Samsun (Sulu kar), Sinop (Sulu kar), Yozgat (Kar), Yalova (Kar) ve Osmaniye (Fırtına).

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