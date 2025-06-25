Dominika telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Dominika'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Dominika telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Dominika'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

“Doğanın Adası” olarak bilinen Dominika, turkuaz lagünlerle değil, siyah lav kumlu plajlar, kaynar göller ve balta girmemiş yağmur ormanlarıyla dikkat çeker. 1978’de bağımsızlığını ilan eden bu küçük Commonwealth üyesi, AB’ye vizesiz erişim sağlayan vatandaşlık programı ve yenilenebilir enerji projeleriyle iş çevrelerinin radarında. Karayip Havayolları aracılığıyla Douglas–Charles Havalimanı’na indiğinizde, pasaport damganızın sayfasında “DM” kodunu, telefonda +1‑767 hattını, cüzdanda EC$ banknotlarını ve kiralık araç etiketinde “J” harfini aynı anda görürsünüz.

DOMİNİKA TELEFON KODU

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Dominika telefon kodu +1 767’dir. Ülke, Kuzey Amerika Numara Planı’na dahil olduğundan +1 ortak ülke kodunu kullanır; ardından gelen 767 alan kodu Dominika’yı benzersiz kılar. İstanbul’dan Roseau’daki 448‑1234 numaralı oteli aramak için “+1 767 448 1234” tuşlamak yeterlidir. Yerel sabit hatların ilk üç hanesi genellikle 448, 449 veya 440 ile başlar. Mobil hatlar “235”, “245” ve “265” bloklarıyla başlar ve yedi hanelidir.

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Operatörler: Flow Dominica (Cable & Wireless) ve Digicel başlıca GSM sağlayıcılarıdır. 4G LTE kapsaması sahil şeridinde ve Roseau, Portsmouth çevresinde güçlü, Morne Trois Pitons Ulusal Parkı civarında zayıftır. Douglas–Charles Havalimanı’ndaki kiosklardan 30 EC$ (≈11 USD) karşılığında 10 GB veri içeren ön ödemeli SIM edinilebilir. WhatsApp ve sosyal medya platformlarına kısıtlama yoktur. eSIM yalnızca Flow kurum içi prosedürle verilir, turistlere henüz açılmamıştır.

Roaming: Türkiye hatları Dominika’da günlük 15‑20 USD civarı ücret çıkarır. Karayipler arası dolaşımda “Roam Like At Home” paketi yok; St. Lucia veya Guadeloupe’a geçenler manuel ağ seçmeli. 767 kodu Kuzey Amerika tarifesine girdiği için ABD aramaları ucuzdur; Avrupa’ya ise VoIP uygulamaları kullanmak avantaj sağlar. DOMİNİKA PARA BİRİMİ Dominika para birimi Doğu Karayip Doları (XCD) ya da EC$ olarak geçer. Bağımsız sekiz ada devletinin ortak merkez bankası olan Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) tarafından yönetilir. EC$ 1 = 100 cent olarak bölünür. Banknotlar 5, 10, 20, 50 ve 100 EC$; madeni paralar 1, 2, 5, 10 ve 25 cent şeklindedir. Kur rejimi: EC$ 1976’dan beri sabit kurla 1 USD = 2,70 EC$ seviyesine çıpalıdır, bu nedenle dolar bozdurma işlemleri kolaydır. Döviz büroları sınırlı; bankalarda pasaportla bozdurma yapılabilir. POS cihazı yaygın; Visa‑Mastercard işlem komisyonu %3‑5 arası. Roseau pazarındaki stantlar küçük ödemede EC$ yerine USD kabul etse de bozuk parayı EC$ olarak verir. REKLAM Mobil cüzdan: Digicel “MyCash” ve Flow “mMoney” uygulamaları QR kodla küçük ödemelerde popülerdir. Pasaport ibrazıyla kayıt yapılır, 2000 EC$ yıllık bakiye limiti vardır. Vergi iadesi sistemi yok; otel konaklamalarında %10 KDV ve %10 servis ücreti ekstradan faturalandırılır.

DOMİNİKA PLAKA KODU Dominika plaka kodu uluslararası oval etiket olarak “DM” harfleriyle gösterilir, ancak ada içi plakalarda bu kod görünmez. Yurt içi plakalar siyah zemin üzerine beyaz karakterli “J1234” formatındadır. “J” harfi, Commonwealth üyesi birçok ada devletinde görüldüğü gibi “Jack” dizisinden türetilmiş olup araç sınıfı ayırmaz; 1000‑7999 arası seri numara taşıyan özel araçlara verilir. Ticari araçlar sarı plaka “H123” (hire) veya “T1234” (truck) ile tanımlanır. Kiralık araçlar “H” serisini alır ve gece belli saatlerde yerleşim merkezlerine giriş kısıtlamasına tabidir. Araç ithalatında direksiyon, yolun solundan trafik (İngiliz usulü) ile uyumludur; sağdan direksiyonlu araç yasaktır. Yabancı plakalı özel araçların Dominika’ya girişi feribotla Guadeloupe üzerinden yapılır; gümrükte geçici DM plaka ve 40 EC$ sigorta ödemesi alınır. Uluslararası taşımacılık: Ada devleti olması nedeniyle DM plakalı TIR Avrupa’ya çıkmaz, fakat konteyner numara sistemi ISO 6346’ya göre “DM” ülke tanımlayıcılı deniz konteynerleri Martinique veya Trinidad aktarmalı seferlerde rastlanır. DOMİNİKA HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Dominika hangi alan adı uzantısı kullanılır? Resmi ccTLD “.dm”’dir. 1991’de IANA tarafından tahsis edilen .dm alan adı, DotDM Corporation tarafından işletilir. İlginç yanı: “DM” kısaltmasının “direct message” anlamıyla dünya çapında pazarlanmasıdır; bu nedenle .dm domaini Dominika dışındaki markalarca kısa URL veya sosyal uygulama projelerinde rağbet görür.