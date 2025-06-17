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        Haberler Bilgi Spor Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? FIVB Milletler Ligi Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi

        2025 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları için heyecan dorukta. A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin ikinci haftasında İstanbul'da sahne alacak. Filenin Sultanları, ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonun ilk haftasını 4'te 4 yaparak tamamlayan ay-yıldızlılar, 10 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 15:21 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:21
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelesi devam ediyor. Ligin ikinci haftasına İstanbul ev sahipliği yapacak. Filenin Sultanları, ilk olarak Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Çin etabını 4'te 4 yaparak tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci haftayı da kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Millilerin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler ise Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...

        • 2

          DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak.

        • 3

          DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Filenin Sultanları’nın heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

          Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

        • 5

          FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025

          18 Haziran 2025

          19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

          19 Haziran 2025

          19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor)

          21 Haziran 2025

          19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)

          22 Haziran 2025

          19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)

        • 6

          TÜRKİYE 2. HAFTA MAÇ KADROSU

          Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

          Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

          Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

          Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt

          Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

          Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

          Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

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