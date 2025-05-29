Aynı zamanda sindirim sistemine iyi gelir ve lif i&ccedil;eriği sayesinde kabızlığı &ouml;nler. Cilt sağlığı i&ccedil;in de faydalı olan domates, d&uuml;zenli t&uuml;ketildiğinde cildin daha parlak ve sağlıklı g&ouml;r&uuml;nmesini sağlar. Bu &ouml;zellikleriyle domates, dengeli beslenmenin aranılan ismidir. Domates kilo yapar mı? Domates zayıflatır mı? İşte cevabı. DOMATES KİLO ALDIRIR MI? Domates, d&uuml;ş&uuml;k kalorili ve besin değeri y&uuml;ksek bir sebze olduğu i&ccedil;in kilo aldıran bir besin değildir; aksine sağlıklı bir diyetin bir par&ccedil;ası olabilir. 100 gram domates yalnızca yaklaşık 18 kalori i&ccedil;erir ve neredeyse tamamen sudan oluşur. Hem tok tutar hem de v&uuml;cutta su dengesinin korunmasına yardımcı olur. İ&ccedil;erdiği lif, sindirim sistemini d&uuml;zenler ve uzun s&uuml;re tokluk hissi sağlar. Bu da gereksiz atıştırmaların &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;erek kilo kontrol&uuml;n&uuml; destekler. Domatesin i&ccedil;eriğindeki likopen adlı antioksidan, metabolizmayı destekleyici etkiler g&ouml;sterebilir ve yağ yakımını dolaylı olarak teşvik edebilir. Ancak, domatesi t&uuml;ketme şekli de &ouml;nemlidir. &Ouml;rneğin, domates sosları y&uuml;ksek miktarda yağ, şeker veya tuz i&ccedil;eriyorsa bu durum kilo alımına neden olabilir. Bu y&uuml;zden domatesi taze olarak, salatalarda ya da az yağla pişirilmiş halde t&uuml;ketmek en sağlıklı tercihlerdendir. Domatesin kendisi kilo aldırmaz; aksine, dengeli bir beslenme programında yer aldığında kilo kontrol&uuml;n&uuml; kolaylaştırabilir. Bunun yanı sıra kahvaltılarda &uuml;zerine bir miktar zeytinyağı ve kekik gezdirilerek t&uuml;ketilebilir. Ara &ouml;ğ&uuml;nlerde az tuzlu lor peyniriyle birlikte hafif bir atıştırmalık haline gelebilir. Domates suyu ya da d&uuml;ş&uuml;k sodyumlu domates &ccedil;orbası da &ouml;ğ&uuml;nlerde hem tok tutucu hem de besleyici alternatifler arasında yer alır. Fırında pişirilerek sebze yemeklerine eklendiğinde doyurucu ve d&uuml;ş&uuml;k kalorili &ouml;ğ&uuml;nler oluşturulabilir. Domates sosu ise makarna, bulgur ya da sebze yemeklerinde kullanılarak sağlıklı ve katkısız bir tatlandırıcı işlevi g&ouml;r&uuml;r. İşlenmiş ve tuz oranı y&uuml;ksek sal&ccedil;a ya da ket&ccedil;ap formlarından ka&ccedil;ınılmalıdır; bunlar diyeti olumsuz etkileyebilir. Bu &ccedil;ok y&ouml;nl&uuml; sebze, hem sıcak hem soğuk yemeklerde kullanılabilmesi ve su oranının y&uuml;ksek oluşu sayesinde kilo kontrol&uuml; hedefleyen bireyler i&ccedil;in hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatiftir. DOMATES KA&Ccedil; KALORİ? Domates, d&uuml;ş&uuml;k kalorili yapısıyla sağlıklı beslenme listelerinde sık&ccedil;a yer alan sebzelerden biridir. Ortalama b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kte (yaklaşık 150 gram) bir domates yaklaşık 25-30 kalori i&ccedil;erir. 100 gram domateste ise yalnızca 18-20 kalori bulunur. Bu d&uuml;ş&uuml;k kalori oranı, domatesi kilo kontrol&uuml; yapmak isteyen bireyler i&ccedil;in ideal bir se&ccedil;enek haline getirir. Kalorisi d&uuml;ş&uuml;k olmasına rağmen i&ccedil;erdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar a&ccedil;ısından olduk&ccedil;a zengin olan domates, hem besleyici hem de tok tutucu bir alternatiftir. İ&ccedil;eriğindeki su oranı (yaklaşık %95), hem v&uuml;cudun su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur hem de mideyi doldurarak a&ccedil;lık hissini azaltır. Sindirimi destekler ve kan şekerinin ani y&uuml;kselmesini &ouml;nleyerek daha dengeli bir enerji sağlar. Domatesin kalorisi doğal halindeyken olduk&ccedil;a d&uuml;ş&uuml;kt&uuml;r; ancak kızartıldığında, &uuml;zerine yağ veya peynir eklendiğinde bu değer artabilir. Bu nedenle domatesin kalorisinden tam anlamıyla faydalanmak i&ccedil;in &ccedil;iğ ya da hafif pişmiş olarak t&uuml;ketilmesi &ouml;nerilir. DOMATES G&Uuml;NDE NE KADAR T&Uuml;KETİLMELİ? Domates, i&ccedil;erdiği vitaminler, mineraller ve g&uuml;&ccedil;l&uuml; antioksidanlar sayesinde g&uuml;nl&uuml;k beslenmede mutlaka yer alması gereken sebzelerden biridir. Ancak her besinde olduğu gibi domatesin t&uuml;ketiminde de denge &ouml;nemlidir. Genel olarak sağlıklı bir bireyin g&uuml;nde 1 ila 2 orta boy domates (yaklaşık 150-300 gram) t&uuml;ketmesi ideal kabul edilir. Bu miktar, v&uuml;cudun ihtiya&ccedil; duyduğu C vitamini, A vitamini, potasyum ve likopen gibi besin &ouml;ğelerinin b&uuml;y&uuml;k bir kısmını karşılamaya yardımcı olur. Likopen, h&uuml;cre yenilenmesini destekleyen ve bir&ccedil;ok hastalığa karşı koruyucu etkisi olan g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir antioksidandır. Domatesin &ccedil;iğ hali kadar, pişirilmiş formu da faydalıdır &ccedil;&uuml;nk&uuml; likopen ısı ile daha da aktif hale gelir. Ancak aşırı domates t&uuml;ketimi bazı kişilerde mide asidini artırarak refl&uuml; ya da mide yanması gibi şik&acirc;yetlere yol a&ccedil;abilir. Gut hastalığı olan bireylerin de domates t&uuml;ketimini sınırlandırmaları gerekebilir. Herhangi bir sağlık problemi olmayan kişiler i&ccedil;in g&uuml;nde 1-2 domates hem sağlıklı bir alışkanlık hem de bağışıklık sistemini destekleyen etkili bir se&ccedil;im olacaktır. Farklı &ouml;ğ&uuml;nlerde salatalarda, yemeklerde ya da &ccedil;orbalarda kullanılarak g&uuml;nl&uuml;k domates ihtiyacı rahatlıkla karşılanabilir. DOMATES KİLO VERDİRİR Mİ? Domates, i&ccedil;eriği sayesinde doğrudan olmasa da dolaylı yoldan kilo vermeye yardımcı olabilecek bir sebzedir. &Ouml;ncelikle &ccedil;ok d&uuml;ş&uuml;k kaloriye sahip olması, 100 gramında sadece yaklaşık 18-20 kalori bulunması, onu diyetlerin vazge&ccedil;ilmezi haline getirir. Aynı zamanda y&uuml;ksek su oranı sayesinde v&uuml;cudu hem nemli tutar hem de tokluk hissi vererek gereksiz kalori alımını engeller. İ&ccedil;eriğinde bulunan lif, sindirim sistemini d&uuml;zenler ve bağırsak hareketlerini destekleyerek metabolizmanın daha verimli &ccedil;alışmasına katkı sağlar. En dikkat &ccedil;ekici &ouml;zelliği ise likopen adı verilen g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir antioksidan i&ccedil;ermesidir. Bu madde v&uuml;cutta iltihaplanmayı azaltır, yağ h&uuml;crelerinin oluşumunu baskılayabilir ve metabolizmayı canlandırıcı etkiler g&ouml;sterebilir. Domates ayrıca kan şekerini dengede tutarak tatlı krizlerinin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmesine de yardımcı olabilir. Elbette, sadece domates t&uuml;keterek mucizevi bir şekilde kilo vermek m&uuml;mk&uuml;n değildir; ancak dengeli bir diyetin ve d&uuml;zenli egzersizin par&ccedil;ası olarak t&uuml;ketildiğinde, kilo kaybını destekleyici bir rol oynar. &Ccedil;iğ olarak salatalarda ya da az yağlı olarak pişirilmiş yemeklerde kullanıldığında, domates sağlıklı ve doyurucu bir alternatif sunar.