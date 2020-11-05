Dolomiti Energia: 89 - Frutti Extra Bursaspor: 80

İtalya'nın Trento kentindeki BLM Group Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan Dolomiti Energia, ilk çeyreğini 30-17 önde götürdüğü mücadelenin devre arasına da 50-37 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutarak aradaki skor farkını koruyan ev sahibi ekip, üçüncü periyotunu 66-59 önde kapattığı karşılaşmayı 89-80 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 22 sayı üreten Dolomiti Energialı Kelvin Martin oldu.