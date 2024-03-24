Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı. Sanatçının sağlık durumu sevenleri tarafından anbean takip edilirken, konuya ilişkin en net açıklama Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam'dan geldi. Yapılan bu açıklama, "Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?" sorularını beraberinde getirdi. İşte Kadir İnanır'ın sağlık durumu...
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Usta oyuncu Kadir İnanır geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastenede hemen tedavi altına alınan ünlü sanatçı, sevenlerini korkuttu. Bilinci kapalı olarak hastaneye sevk edilen usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında en net açıklama dokturunda geldi. Peki, "Kadir İnanır kimdir, kaç yaşında? Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?" İşte Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında detaylar...
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KADİR İNANIR'IN HASTALIĞI NEDİR?
Alınan bilgiye göre; bu sabah inme geçiren Kadir İnanır'ın sağ tarafı felçli ve bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
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KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek Kadir İnanır'a, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.
Kadir İnanır, 20 Kasım 2021'de de Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanarak Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alınmıştı.
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Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; sanatçının sağlık durumunda önemli bir gelişme yaşandı. Hastanede bir saat süren müdahaleyle pıhtı açıldı. Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikenin bulunmadığı öğrenildi.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin basın açıklaması yaptı. Başhekim Prof. Dr. Sağlam; "Sabah saatlerinde sevgili sanatçımız Kadir İnanır ambulansla hastanemize geldi. İlk geldiği andan itibaren acil ekibimizi toparladık. Nöroloji doktorumuz, anestezi doktoru, girişimsel radyoloji ve beyin cerrahisinden oluşan ekibimiz hızlıca toparlandı. İlk değerlendirmede, geldiğinde sağ tarafında felç vardı, şuuru kapalıydı. Değerlendirmeler sonunda tetkikler yapıldı. Beyin tomografisi çekildi, beyni besleyen ana damarda tıkanıklık tespit edildi" dedi.
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İlk 2 saat içerisinde çok başarılı bir işlem gerçekleştirildiğini kaydeden Prof. Dr. Necdet Sağlam; "Tıkalı damardaki pıhtı alındı, beynin beslenmesi sağlandı. İşlemden sonra çekilen MR görüntülerinde de işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beynin beslenmesi şu anda iyi. Entübe olarak yoğun bakıma alındı. İlk 24- 48 saat içerisinde bir uyandırma yapılmayacak gelişebilecek komplikasyonlar olmadığı sürece. İşlem çok başarılı geçti. Entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor, durumu stabil" ifadelerini kullandı.
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Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural da usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı; "Hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır, 24 Mart Pazar sabahı saat 09.30 sularında rahatsızlanmış ve hızlıca en yakın sağlık kuruluşu olan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Hızlıca yapılan tetkiklerde beyin damarında pıhtı tespit edilmiş olağanüstü emeği, ilgisi ve çabasıyla müdahale edilerek pıhtı temizlenmiştir. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın durumu stabildir. Benim ve sizlerin de bildiği gibi Kadir İnanır güçlüdür ve bu süreci de hepimizin desteğiyle atlatacaktır. Tüm halkımızdan ricam Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili; yalnızca doktorlarının ve benim yapacağım açıklamaların dikkate alınmasıdır. Sağlık durumu hakkında düzenli bilgilendirme yapacağım."
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Kadir İnanır'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Filiz Akın, "Umarım ve dilerim ki en kısa zamanda bilicinin açıldığı ve iyileşme sürecine girdiğini duyarız" ifadelerini kullandı.
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KADİR İNANIR KİMDİR?
Kadir İnanır, 15 Nisan 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğmuştur. Kadir İnanır, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirdi.
1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı.
İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkân Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.
Zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç (1972), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977) ve Bir Yudum Sevgi (1984), Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul (1981), Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) ve Amansız Yol (1985), Şerif Gören'in yönettiği Tomruk (1982), Sen Türkülerini Söyle (1986) ve Katırcılar (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak (1986) ve 72. Koğuş (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol (1986), Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar (1988), Melih Gülgen'in yönettiği Tatar Ramazan (1990) ve Tatar Ramazan Sürgünde (1992) bu filmler arasındadır.
5. Altın Koza Film Festivali’nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990’da Medcezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Festivali'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu. 1998 yılında Flash TV'de 8 ay boyunca ana haber bülteni sunmuştur.
Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yer alan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkân Şoray'la yeniden bir araya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili bu filmle de büyük ilgi topladı.
2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.
Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştır. Toplam 182 sinema filminde ve 12 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı.