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        Doktora cinsel saldırıdan hapis

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde özel bir hastanede görev yapan doktor S.F.H., tıbbi sekreteri S.Y.'ye 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2,5 yıl hapse çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:47 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:47
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        Doktora cinsel saldırıdan hapis
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        Ankara'nın Polatlı ilçesinde özel hastanede görev yapan doktor S.F.H., tıbbi sekreteri S.Y.'ye 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        DHA'nın haberine göre Polatlı'da özel hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan S.Y., Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. S.F.H.'nin kendisine sözlü ve fiziksel cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor S.F.H., tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Soruşturma sonunda S.F.H. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanarak, dava açıldı. İddianamede Dr. S.F.H.'nin poliklinik odasında hasta bulunmadığı sırada tıbbi sekreteri S.Y.'nin önce yanağından öptüğü, sonra sarılıp dokunduğu belirtildi.

        CEZASI BELLİ OLDU

        Polatlı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mağdur ve sanık ile birlikte taraf avukatları hazır bulundu. Davacı S.Y.'nin avukatı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini belirterek üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık ise iddiaların asılsız olduğunu öne sürerek beraatini istedi. Mahkeme hakimi, hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak üzerine atılı suçu işlediği kanaatiyle sanığa 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan, takdir indirimiyle 2,5 yıl hapis cezası verdi.

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