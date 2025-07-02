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        Haberler Bilgi Ekonomi Doktor ve hemşire maaşı ne kadar olacak? 2025 Temmuz zammıyla uzman doktor maaşları ne zaman belli olacak?

        Doktor ve hemşire maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammıyla uzman doktor maaşları ne zaman belli olacak?

        Milyonlarca emekli ve memur tarafından merakla beklenen enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanıyor. Haziran enflasyon oranlarının belli olmasının ardından, 6 aylık enflasyon farkı ile memur zammı netleşecek. Memur zammına bağlı olarak doktor ve hemşire maaşları da yeniden belirlenecek. Peki, "Doktor ve hemşire maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammıyla uzman doktor maaşları ne zaman belli olacak?" İşte 2025 Temmuz hemşire ve doktor maaşları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 21:05 Güncelleme: 02.07.2025 - 21:05
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        • 1

          Emekli ve memur maaşlarında gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Başta doktor ve hemşireler olmak üzere sağlık personeli maaşları, enflasyon verileri ölçüsünde ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez yeniden belirlenmektedir. Yeni uzman doktor maaşları TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda belli olacak. Peki, "Doktor ve hemşire maaşı ne kadar olacak? 2025 Temmuz zammıyla uzman doktor maaşları ne zaman belli olacak?" İşte detaylar...

        • 2

          HEMŞİRE VE DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

          Hemşire ve doktor maaşları TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri doğrultusunda yeniden belirlenecek. Hemşire ve doktor maaşı 3 Temmuz Perşembe günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında belli olacak.

        • 3

          2025 OCAK DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞLARI

          Uzman doktor (1/4):

          2025: 109.154 TL

          Hemşire (Üniversite mezunu)

          53.465

        • 4

          MEMUR MAAŞ ZAMLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Memur maaş zamları belirlenirken enflasyon farkı bölme işlemi yapılarak hesaplanıyor. Çıkan sayı da yeni dönemin toplu sözleşme zam oranıyla çarpılıyor.

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