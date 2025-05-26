Doktoru hayattan koparan dekoratif kemer kabusunda gözaltı sayısı arttı!
İzmir'de kızlarının anaokulu etkinliğinden ayrılırken devrilen dekoratif kemerin altında kalarak hayatını kaybeden Doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Baltacı'nın eşi Güler Baltacı'nın da ağır yaralandığı olaya ilişkin gözaltı sayısı 3'e yükseldi
İzmir'in Menemen ilçesinde, düğün salonunun bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemerin üzerlerine devrilmesi sonucu Doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın (35) hayatını kaybettiği, eşi Güler Baltacı'nın (35) ise ağır yaralandığı olaya ilişkin gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
DHA'nın haberine göre olayın, Baltacı çiftinin 5 yaşındaki kızlarının anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikten ayrılırken yaşandığı, çiftin yanındaki kızlarının şans eseri yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.
DEKORATİF KEMER DEVRİLDİ
Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir anaokulu tarafından velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenlendi. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı da kızlarının anaokulu etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısında yer alan dekoratif kemer devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Baltacı çifti, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
EŞİ AĞIR YARALANDI
Tedaviye alınan yaralılardan Doktor Mehmet Fatih Baltacı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güler Baltacı ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Dekoratif kemerin yıkılmadan önceki hali
Güler Baltacı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu sahibi N.C. (50) dün gözaltına alındı.
İZMİR TABİP ODASI'NDAN AÇIKLAMA
İzmir Tabip Odası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İhmalkarlık, özensizlik, adam sendecilik, genç bir hekim arkadaşımızı, Dr. Mehmet Fatih Baltacı'yı hayattan kopardı" ifadeleriyle olaya tepki gösterdi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Soruşturma kapsamında düğün salonu yetkilisi 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
Şüphelilerin ifadelerinde, kemerin üzerinde branda bulunduğunu ve rüzgarın etkisiyle yapının devrildiğini söyledikleri, olay nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdikleri öğrenildi.
Öte yandan olay sırasında çiftin yanında bulunan kızlarının şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.