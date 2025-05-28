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        Haberler Bilgi Ekonomi Doğum yardımı yattı mı? Doğum yardımı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, doğum yardımı e-Devlet başvuru ekranı

        Doğum yardımı ödemeleri yattı mı? Doğum yardımı ödemesi kaç TL ve ne kadar süreyle yapılacak?

        Doğum yardımı ödemeleri bugün yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Destek kapsamında; ilk çocuğa tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuğa 60 ay boyunca 1.500 TL, üç ve daha fazla çocuk için ise 60 ay boyunca 5 bin TL ödeme yapılacak. Peki, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, e-Devlet doğum yardımı başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 09:53 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:18
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        • 1

          Nisan ayında başlayan başvuru sürecinin ardından ilk doğum yardımı ödemeleri bugün hesaplara geçiyor. İkinci ve üçüncü çocuk için 60 ay boyunca devam edilecek destekte, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocuklar için herhangi bir şart aranmaksızın ödeme yapılacağı belirtiliyor. İşte, 2025 doğum yardımı hakkında tüm detaylar...

        • 2

          İLK DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESABA YATACAK?

          Doğum yardımı ödemeleri Mayıs ayında toplu olarak yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 163 bin 295 haneye yaklaşık 1,2 milyar liralık ödeme yapılacağını açıkladı.

          Buna göre; doğum yardımı ilk ödemeleri 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hesaplara yatırılacak.

          DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ BAŞLADI

          Aile Yılı kapsamında müjdelenen doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,"163 bin 295 haneye ödemeler toplu olarak aktarılıyor" dedi.

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun’da yaptığı açıklamada ilk doğum yardımı ödemelerinin bugün başladığını belirterek, ödemelerin 163 bin 295 annenin hesabına toplu olarak aktarıldığını söyledi.

          Bakan Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin başladığını Samsun ziyaretinde duyurarak, "Bundan sonraki süreçte de her ay başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatırmaya devam edeceğiz" dedi.

          Doğum yardımından, 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan aileler yararlanıyor.

          Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin, ikinci çocuk için her ay bin 500 lira destek verilecek.

          Üç ve sonraki çocuklar için de aylık 5 bin lira ödeme yapılacak.

          Doğum yardımı, çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar sürecek.Ödemeler, doğrudan annelerin hesaplarına yatırılacak.

        • 3

          1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

          İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

          2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

          3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

        • 4

          DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

          Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

          DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

          Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

          “Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak."

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