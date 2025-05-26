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        Haberler Bilgi Ekonomi Doğum yardımı ödeme takvimi 2025: İlk doğum (çocuk) yardımı ne zaman hesaba yatacak, bu ay mı, son durum nedir?

        Doğum yardımı ödeme takvimi: İlk doğum yardımı ne zaman hesaba yatacak?

        Doğum yardımı ödeme takvimi netleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin Anneler Günü ayı olan Mayıs'ta yapılacağını açıklamıştı. 8 Nisan'da başlayan başvurular kapsamında ailelere, ikinci çocuktan sonra farklı tutarlarda olmak üzere 60 ay boyunca ödeme yapılacak. Peki, ilk doğum yardımı ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte, doğum yardımı ödeme takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:02
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        • 1

          Anne babaların yakından takip ettiği doğum yardımı ödemeleri takvimi belli oldu. İkinci çocuktan sonra 60 ay boyunca ödemenin devam edeceği belirtilirken, ilk çocuk için tek seferlik olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacak. Peki, 2025 ilk doğum yardımı ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        • 2

          İLK DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESABA YATACAK?

          Doğum yardımı ödemeleri Mayıs ayında toplu olarak yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 163 bin 295 haneye yaklaşık 1,2 milyar liralık ödeme yapılacağını açıkladı.

          Buna göre; doğum yardımı ilk ödemeleri 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hesaplara yatırılacak.

        • 3

          1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

          İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

          2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

          3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

        • 4

          DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

          Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

          DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

          Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

          “Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak."

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