Doğukan Güngör'den kilo eleştirilerine cevap: Kompleksim yok, olur böyle şeyler - Magazin haberleri

Doğukan Güngör'den kilo eleştirilerine cevap: Kompleksim yok, olur böyle şeyler - Magazin haberleri

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmiş ve fiziksel görünümündeki değişimle gündeme gelmişti. Oyuncu, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayarak bu konuya açıklık getirdi.

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Fiziksel değişimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Güngör, "Tatil ya bu. Dolayısıyla bir şeyler yediğinde bile insanın karnı çıkabiliyor. Olabilir böyle şeyler. Spor yapıyorum zaten. Bu sezon içinde bırakmamaya gayret ettim" ifadelerini kullandı.

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Yeni sezonda bambaşka bir Doğukan Güngör'ün izleyici karşısına çıkacağının sinyalini veren Güngör, "Sezon içinde daha iyi bir Doğukan göreceklerini söyleyeyim. Tamamen açı, ışık, bu tarz şeyler etkileyebiliyor."

Güngör, konuyla ilgili herhangi bir kompleksinin olmadığını belirterek, "Kompleksleri olan biri de değilim. Dolayısıyla alınır - verilir. Baktım daha önce başka meslektaşlarımın da başına gelen şeyler var. Bunlar olur" şeklinde konuştu.