Caminin kente çok yakıştığını belirten Erdoğan Bayraktar, "Trabzon, önemli bir vilayet. Burası Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in 22 yıl yönettiği önemli bir liman ve ticaret merkezi. Trabzon'a nüfusu itibarıyla büyük bir külliye yapılma ihtiyacı doğmuştu. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu belediye başkanlığı yaptığı dönemde bu fikri ortaya atmıştı. 2019 yılında cami yapımına ilk adım atıldı. Caminin kurulduğu alan 8 bin 141 metrekare. Bodrum katında atölyeler, dershaneler, sağlık merkezi ve konferans salonu var. Burayı sadece ibadet edilen bir yer olarak düşünmeyin. Çevresi ile Trabzon'da bir merkez olma özelliğindedir. 186 bin metrekarelik, 200 dönüme yakın bir alanın 26 dönümüne camimiz kuruldu. Ganita ile birlikte burası Doğu Karadeniz’in merkezi olma özelliğini kazandı. Sahili ve parklarıyla güzel bir mekan olacak. Bu cami, Trabzon'a çok yakıştı. İnşallah sosyal hayata, dayanışmaya, kaynaşmaya, İslam alemine ve vatanımıza fayda sağlar. Allah bize nasip etti, burayı yaptık. Annem benim için çok önemli. Annemin adını bu camiye vermiş olmak ayrı bir mutluluk oldu. Sadece anneme değil, Trabzon'da tüm Hanife adındaki kadınların ismine atfen bu caminin adı Hanife oldu. Böylesi kalıcı bir eseri yapabildiğimiz için şükürler olsun" diye konuştu.