Doğu Demirkol: 'Yaşam Koçu', Kemal Sunal ve Şener Şen sinemasının saf dünyasını yansıtıyor

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'Yaşam Koçu'nun senaristi ve başrol oyuncusu Doğu Demirkol, filmle ilgili konuştu. Demirkol; “Senaryoyu yazarken de oynarken de Kemal Sunal ve Şener Şen’i örnek aldım. Filmde onların filmlerindeki gibi karakterin safça yönlerine yer verilen bir komedi anlayışını ön plana çıkardım” dedi.

Yaşam Koçu filmin oyuncu kadrosunda; Doğu Demirkol'un yanı sıra Yağmur Tanrısevsin, Bülent Çolak, Hakan Meriçliler, Nazlı Tosunoğlu ve Ebrar Demirbilek yer alıyor. Cüneyt Özdemir, Kenan Taş, Fenerbahçe ve Milli Takımın pivotu Sertaç Şanlı da filmde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

Filmin Konusu

Âşık olup bir türlü açılamadığı ve mecburi kankalık vasfıyla eşlik ettiği ünlü oyuncu 'Helin' ile yaşam koçları, enerjici ve falcıları dolaşan 'Cafer', bu tarz işleri tiye alıp dalga geçerken bir anda kendini ülkenin en popüler yaşam koçu olarak bulur. Gün geçtikçe çevresinde oluşan mürit halesinin etkisiyle kerameti kendinden sanan 'Cafer’in gerçeği bulması için önce kendini bulması gerekmektedir.