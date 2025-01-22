Doğu Demirkol milli yas nedeniyle oyunu erteledi
Doğu Demirkol, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından ilan edilen milli yas nedeniyle Malatya'daki gösterisini ileri bir tarihe erteledi
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde hayatını kaybedenlerin sayınının 76'ya yükseldiğini açıkladı.
Acı olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.
Doğu Demirkol da yaşanan trajedi nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Malatya'da gerçekleşmesi planlanan gösterisini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Demirkol; "Milli yas nedeniyle bugünkü Malatya oyunumuz ileri bir tarihe alınmıştır. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.