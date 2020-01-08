Geçtiğimiz günlerde bir tiyatro oyunu çıkışı görüntülenen Ahmet Rıfat Şungar'a, eski sevgilisi Farah Zeynep Abdullah'ın arkadaşı Doğu Demirkol ile aşk yaşadığı sorulmuştu. Oyuncu sürpriz aşk için, "Şimdi onların güzel bir ilişkisi var. İnsanların mutluluğu üzerine konuşmak istemiyorum" demişti.