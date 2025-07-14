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        Haberler Gündem Eğitim Doğru tercih, doğru gelecek

        Doğru tercih, doğru gelecek

        Lise tercih süreci başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileler için en kritik aşamalardan biri olan tercih dönemi resmî olarak başladı. Bu süreçte öğrencilerin yalnızca puanlarına değil, yüzdelik dilimlerine ve sıralamalarına göre hareket etmeleri gerektiğini belirten uzmanlar, geleceği şekillendirecek lise tercihinin doğru bilgilerle yapılması gerektiği konusunda uyarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 17:11 Güncelleme: 14.07.2025 - 17:11
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        Doğru tercih, doğru gelecek
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        Doğa Koleji Ortaokul Koordinatörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, lise tercihlerinin sadece bir okul seçimi değil, aynı zamanda öğrencinin akademik, sosyal ve duygusal gelişimini etkileyen stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Doğru yapılan tercihlerin öğrencinin geleceğine uzun vadeli katkılar sağlayacağını ifade eden Mollaibrahimoğlu, sürece hem öğrencinin hem de ailenin bilinçli şekilde dâhil olması gerektiğini söyledi.

        Mollaibrahimoğlu açıklamasında, tercih sürecinin yalnızca sınav puanlarıyla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Bir öğrencinin başarılı ve mutlu olabileceği lise, yalnızca en yüksek puanlı okul değildir. Öğrencinin kişilik yapısı, ilgi alanları, öğrenme biçimi ve gelecek hedefleri bu süreçte mutlaka dikkate alınmalıdır.”

        Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu
        Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu
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        Lise tercihinde okulun sunduğu imkânların büyük önem taşıdığını belirten Mollaibrahimoğlu, nitelikli öğretim kadrosu, güçlü rehberlik sistemi, uluslararası diploma ve yabancı dil programları gibi kriterlerin, öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklediğini vurguladı. Öğrenciye güvenli, ilham veren ve destekleyici bir eğitim ortamı sunan kurumların, uzun vadede akademik başarı kadar bireysel gelişim açısından da değerli olduğunun altını çizdi.

        UZMAN REHBER ÖĞRETMENLER EŞLİĞİDNE KİŞİYE ÖZEL YÖNLENDİRME

        Ailelerin rolüne de dikkat çeken Mollaibrahimoğlu, “Aileler bu süreçte yol gösterici olmalı ancak kararın merkezinde öğrencinin kendisi yer almalıdır. Öğrencinin isteklerini, eğilimlerini ve hedeflerini dikkate alan bir yaklaşım, sağlıklı ve sürdürülebilir bir lise yaşamının temelidir” dedi.

        Doğa Kolejinin tüm kampüslerinde lise tercih sürecine özel olarak planlanmış bireysel danışmanlık desteği sağlandığının altını çizen Mollaibrahimoğlu, öğrenci ve velilere uzman rehber öğretmenler eşliğinde kişiye özel yönlendirmeler yapıldığını belirtti.

        “Her öğrenci özeldir. Biz de her öğrencinin yolculuğuna özel bir ilgiyle eşlik ediyoruz” sözleriyle Doğa Kolejinin yaklaşımını özetledi.

        Doğa Koleji, “bireysel farklılıklara saygı” ve “kişiselleştirilmiş eğitim” ilkeleri doğrultusunda yürüttüğü tercih danışmanlığı sürecinde, öğrencilerin yalnızca akademik olarak değil; sosyal ve duygusal yönden de güçlü bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor.

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