Doğru sanılıp yanlış kullanılan 10 emoji: Aslında çok farklı anlamları var
Bir takım duyguları ifade etmek için kullanılan emojiler tek bir görselle anlatılmak istenileni karşı tarafa aktarırlar. Ancak bazı emojiler günümüzde ifade ettiği anlamın dışında kullanılıyor. İşte yanlış kullanılan 10 emoji ve doğru anlamları
- 1
"ÇAK BİR BEŞLİK"
Birçok kullanıcı bu emojinin dua etmeyi sembolize ettiğini sanıyor. Ancak bu emoji "çak bir beşlik" veya "saygılı selamlaşma" anlamlarını ifade eder.
- 2
ÖPÜCÜK EMOJİSİ DEĞİL
İlk bakışta öpücük emojisi sanılan bu ifade aslında ıslık çalmak anlamına gelir. Bununla beraber yanında bir kalp olan aynı emoji öpücüğü temsil eder.
- 3
SADECE BİR ŞEYİ İŞARET ETMEK İÇİN KULLANILMIYOR
Bu emoji aslında bir şeyi işaret etmek için kullanılmaz. Aynı zamanda moralsiz olmayı ve kendini kötü hissetmeyi de sembolize eder.
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- 4
ASLINDA İYİ BİR ANLAMA GELİYOR
Kötü bir şeyi simgeliyormuş gibi gözüken bu emoji aslında kötü ruhları uzaklaştıran Japon canavarı Namahage'den esinlenerek tasarlandı.
- 5
ANLAMI BİRÇOK KİŞİ TARAFINDAN BİLİNMİYOR
Anlamı pek bilinmeyen bu emoji birçok ülkede farklı bir şekilde yorumlandı "No Girl (Kız yok)" veya anlamı olmayan bir kısaltma emoji olduğu düşünüldü. Ancak emojinin asıl anlamı "Not Good (iyi değil)"dan geliyor. İyi bir anlama gelmeyen bir düşünce belirtilir.
- 6
"TENGU MASKESİ"
Japon mitolojisinde bir iblis olan Tengu maskesini temsil eden bu emoji, "Tengu olmak" yani zalimce ve yaramaz davranışlar sergilemek anlamına gelir. Sohbet sırasında partnerinize bu emoji gönderirseniz sınırı aşmak üzere olduğunu ima edersiniz.
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- 7
SADECE YASAK ANLAMINA GELMEZ
Kırmız çarpı genellikle "yasak" anlamına gelir. Ancak bu anlamı dışında emoji İngilizce bir sohbette bir öpücüğü de temsil edebilir.
- 8
ÖFKEYİ BELLİ EDER
"Bam!" anlamına gelen bu emoji çizgi romanlardan esinlenildi. Sohbetlerde kullanıldığında ise öfkeyi belli eder.
- 9
ASLINDA BİR JAPON YEMEĞİ
Pek bilinmeyen bu emoji, pembe girdaplı bir balık keki olan "kamaboko" adlı Japon yemeğini sembolize eder.
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- 10
YUMRUK EMOJİSİNİN ANLAMI ÇOK FARKLI
Sağ dönük yumruk emojisi aslında bir saygı ve tebrik işaretidir.
Kaynak: Bright Side