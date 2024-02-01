Doğanın bilinmeyen tarafı: Daha önce hiç görmediğiniz farklı 15 hayvan

MARGAY KEDİSİ

Orta ve Güney Amerika'nın yaprak döken, subtropikal ve bulut ormanlarında yaşayan bu hayvanlar, arka ayaklarını 180 derece döndürme yeteneğine sahip olan tek kedidir ve ağaçtan ağaca atlayabilir. Etçil olan bu margaylar; yiyecek olarak fareler, ağaç kurbağaları, kuşlar ve sincaplar gibi hayvanları tüketir. Ayrıca, kuyruğu arka ayağından daha uzundur ve 1990'larda kürkü için avlanan margaylar, yasa dışı yaban hayatı ticaretinden zarar gördükleri için oldukça nadirdir. Artık 'tehdide yakın' türler olarak sınıflandırılıyor. Kendi bölgesini belirtmek için ağaç dallarında veya yerde idrar püskürtür veya izler bırakır.