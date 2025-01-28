'Doğal Mürekkep Yapımı' atölyesi bomontiada'da

Yapı Kredi bomontiada, 1 Şubat Cumartesi günü GALERİ’de devam eden “Yeryüzü Renkleri” sergisinin küratörü Birnur Temel Birtane’nin “Doğal Mürekkep Yapımı” atölyesine ev sahipliği yapıyor.

7 yaş üzeri çocuklar ve yetişkinlerin katılabileceği atölye çalışmasında, tarımsal atıklardan elde edilen boyar maddeler ile kâğıt üzerinde kompozisyonlar yaratılacak. Nar kabuğu, mor soğan kabuğu, dut yaprağı, ısırgan ve ceviz kabuğunun birer mürekkep hammaddesi olarak kullanılacağı atölyede, bir boyar maddeden birden fazla renk alternatifinin nasıl elde edileceği de incelenecek. Atölyen kapsamında düzenlenecek küratör eşliğindeki sergi gezisinde, doğal boyar maddelerin ve Türkiye’nin renk paletinin üzerine sohbet ederken, iklim üzerine de konuşulacak. Etkinliğin sonunda ise katılımcılara tüm tariflerin olduğu, kapsamlı bir derleme kitabı olan “Bir Çiftçinin Renkleri -Doğal Mürekkep Yapımı” hediye edilecek.

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Çiftçilerin doğal boyar maddelerden oluşan paletleriyle tasarımı buluşturan Yeryüzü Renkleri sergisi, 12 Şubat 2025’e kadar Pazar-Pazartesi günleri hariç, 11:00-19:00 saatleri arasında Yapı Kredi bomontiada GALERİ’de gezilebilir. Atölye biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı.