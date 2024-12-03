Van Denizi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Üyesi Muhlis Kaya ise delta alanının korunması gerektiğine vurgu yaptı. Kaya, "Burası önemli sayıda kuş, kelebek ve farklı türden canlıya ev sahipliği yapıyor. Ancak bölgedeki köylülerin bazı mülk arazilerinin su alanı içerisinde kalmasından dolayı, bu alanları boşaltarak kullanma talepleri olduğunu görüyoruz. Bu da deltayı tehdit eden faktörlerden biri. Buranın doğal yapısı, suyun yükselmesi ya da azalmasından etkilenmeyecek kadar güçlü bir ekosisteme sahip. Kapsamlı projelerle burası korunmalı ve turizme kazandırılmalıdır. Kuş gözlem noktaları, kano, su sporları, doğa yürüyüşleri ve kamp gibi birçok etkinlik için ideal bir alan. Bu etkinliklerle köylülerimiz ve doğaseverler hem ekonomik kazanç sağlayabilir hem de bu doğal alanın korunmasına katkıda bulunabilir" şeklinde konuştu.