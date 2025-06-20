Doğada yalnız başına bulunan 3 yavru kirpi, biberonla besleniyor

Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğada yalnız başına bulunan 3 yavru kirpi, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi.

REKLAM advertisement1

Henüz kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilecek olgunluğa erişmemiş olan yavru kirpilerin, Veteriner Hekimler tarafından ilk muayeneleri yapıldı.

Durumları iyi olan yavru kirpiler, özel bakıma alındı.

Klinik ortamında yavru kirpilerin koruma altına alındığını, özel mama karışımıyla biberonla beslendiklerini belirten Veteriner Hekim Betül Yüzbaşı, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yavru kirpilerimiz, Veteriner İşleri Müdürlüğümüze teslim edildi.

Doğal yaşama yeniden kazandırılıncaya kadar, özel mamalarla kirpilerimizin bakımlarını üstleniyoruz. Bu süreç zarfına kadar kirpilerimizi gözlem altında tutacağız. Gelişimlerini tamamladıktan sonra ise uygun bir alanda doğaya salınmalarını yapacağız" dedi.