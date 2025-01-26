Doğa Rutkay Kamal isyan etti: İnsan değilsiniz

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmişti. Faciaya neden olan yangın, Türkiye'yi yasa boğmuş ve söz konusu olayla ilgili sayısız paylaşımda bulunulmuştu.

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Yangında yakınlarını kaybeden vatandaşlara numaraları üzerinden ulaşan ve alay edenler, tepki çekti. Bunun üzerine şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, ‘kişinin hatırasına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

"İNSAN DEĞİLSİNİZ"

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, söz konusu duruma isyan etti ve "Dinlemez olaydım! İnsan değil, hayvan hiç değilsiniz" ifadelerini kullandı.