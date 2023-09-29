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        Haberler Televizyon Do Not Disturb konusu ne, nerede, ne zaman çekildi ve gerçek hikaye mi? Cem Yılmaz'ın yeni filmi Do Not Disturb oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

        Do Not Disturb konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Cem Yılmaz'ın yeni filmi Do Not Disturb oyuncuları...

        Cem Yılmaz'ın yeni filmi Do Not Disturb, gün itibariyle dijital medya platformu Netflix'te izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yılmaz'ın Karakomik Filmler serisindeki Ayzek karakterinin başrolde olduğu filmin oyuncuları ve konusu ile ilgili tüm bilgileri derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 21:31 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:31
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        • 1

          Çekimleri İstanbul'da Beyoğlu ilçesinde ve çeşitlik platformlarda gerçekleştirilen Do Not Disturb filmi, gün itibariyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Cem Yılmaz ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerinde yer aldığı filmin konusu ve oyuncuları hakkında detayları derledik!

        • 2

          DO NOT DISTURB KONUSU NEDİR?

          Filmin hikayesi ise şöyle; yıllardır vapurlarda garson olarak çalışan Ayzek, pandeminin patlak vermesiyle işsiz kalır. Sonrasında bir otelin gece vardiyasında iş bulan Ayzek'in başına ilk geceden olmadık olaylar gelir.

        • 3

          DO NOT DISTURB OYUNCULARI KİMLER?

          Zafer Algöz

          Nilperi Şahinkaya

          Bülent Şakrak

          Ahsen Eroğlu

          Celal Kadri Kınoğlu

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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