DMM'den "dul maaşı" açıklaması

İşte DMM'nin sosyal medyadan o paylaşımı;

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “SGK, erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu” iddiası manipülasyon içermektedir.

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2008 öncesi; SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mevzuatında dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme bulunmamaktadır.

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı statülerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirttiği koşulları sağlayan dul kadın veya erkek; evlenmemek şartıyla, çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabilmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “SGK, erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu” iddiası manipülasyon içermektedir.



2008 öncesi; SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mevzuatında dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme bulunmamaktadır.… pic.twitter.com/PlCprcMcYX — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 26, 2025