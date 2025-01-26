DMM'den "dul maaşı" açıklaması
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medyada gündem olan 'Dul maaşı' ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şöyle denildi; "SGK, erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu" iddiası manipülasyon içermektedir.
İşte DMM'nin sosyal medyadan o paylaşımı;
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “SGK, erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu” iddiası manipülasyon içermektedir.
2008 öncesi; SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mevzuatında dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme bulunmamaktadır.
SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı statülerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirttiği koşulları sağlayan dul kadın veya erkek; evlenmemek şartıyla, çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabilmektedir.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.