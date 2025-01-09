DKMP'den gülümseten paylaşım; fotokapana yakalanan hayvanların sesi oldular

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu.

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Keles ilçesinde kurulan bir fotokapana tavşan ve çakal yakalandı. Çakalın tavşanı kovalaması görüntülere yansırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince esprili bir şekilde seslendirme yaptı. Kurumun sosyal medya hesabından paylaşılan video beğeni topladı. Yapılan paylaşımda "Ormanın sessiz sakinlerinden Zıpır, huzur içinde gezinirken bir ses duydu ve hızla kaçmaya başladı. Arkasından ise Karayel, onun gittiği yöne doğru iz sürüyordu" ifadeleri yer aldı.

YABAN DOMUZLARI İSE BİR DİĞER FOTOKAPANDA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan bir diğer fotokapan görüntüsünde ise yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü görseli yer aldı. Kurum tarafından yine aynı esprili dille yaban domuzlarının seslendirildiği videoda "Yiyecek arayışındaki Ponçuk ve ailesinin kendi aralarında geçen konuşmalarına kulak verelim" ifadeleri kullanıldı.