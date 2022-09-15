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DJ Gezgin olayında son dakika ihbar: ÇUVALI ATTILAR! DJ Gezgin yani Mehmet Karahan'ı nehre mi attılar?

DJ Gezgin olayında son dakika ihbar: Nehre atılmış olabilir!

DJ Gezgin olarak bilinen Mehmet Karahan'ın 2017 yılında şüpheli kayboluşu ve kız kardeşi Fatma Karadağ'ın "Kardeşim ortağı Cemal tarafından öldürüldü!" iddiası sonrası, şüpheli kayıp olayı şüpheli cinayet olayına dönüştü. Fatma Karadağ'ın haftalar önce söylediği "Beni Cemal'in arkadaşı Onur gezmeye götürdü. Kardeşimi oraya gömmüş olabilirler." sözleri üzerine bir görgü tanığından gelen itiraflar kayıp olayında yeni bir perde açtı.

15.09.2022 - 11:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2017 yılında şüpheli bir şekilde kaybolan DJ Gezgin olarak tanınan Mehmet Karahan'ın kaybıyla ilgili yıllar sonra kardeşi Fatma Karahan, kardeşinin bir zamanlar kocası olarak tanıttığı Cemal Durmaz tarafından öldürüldüğünü, 2 hafta kardeşinin cansız bedeniyle aynı evde kaldığını, bu süreçte kokmasın diye kardeşini "çiçek gibi suladığını" sonra da Cemal Durmaz tarafından kardeşinin cesedinin bilmediği bir yere görütülüp gömüldüğünü söyledi.

  • DJ GEZGİN NEHRE Mİ ATILDI?

    Fatma Karahan geçtiğimiz haftalarda "Cemal ve arkadaşı beni hayvanat bahçesi ve göl olan bir yere götürdü. Kardeşimi hayvanat bahçesine gömmüş veya o göle atmış olabilirler." iddiasında bulundu. Cemal Durmaz'ın arkadaşı Onur Gültepe ise söz konusu yerin Gediz Irmağı Deltası olduğunu söyledi. Fatma Karahan ise Gedeiz Irmağı Deltası'nın kendisinin görütürldüğü yer olmadığını söyledi. Ancak Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibine bağlanan bir gördü tanığı ise 2017 Şubat Ayı'nda Gediz Irmağı Deltası'na şüpheli birinin aracından içerisinde ceset olduğu izlenimi veren bir çuvalı attığını söyledi. Görgü tanığının ifadesi sonrası DJ Gezgin'in cesedinin Gediz Irmağı'na atılma ihtimali de değerlendirilmeye başlandı.

  • YEĞENİNİN PATRONUNDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA: DAYIM GELMEYECEK!

    Dayısı DJ Gezgin'in darp edildiği hallerine ait görüntüleri gören, Fatma Karahan'ın oğlu Alim'in patronu Bahattin Bey'den önemli bir açıklama geldi. Bahattin Bey, Alim'in dayısı için 2017 yılının Şubat ayında "Dayım bir daha gelmeyecek!" dediğini söyledi. Bu söylem ise Alim'in cinayetten haberi olduğu izlenimini hatta dayısının nereye gömülü olduğunu bildiği izlenimini oluşturdu. Alim ise Hakkındaki, cinayetle ilgili detayları biliyordu!" iddialarını reddetti.

  • DJ GEZGİN KİMDİR, DJ GEZGİN OLAYI NEDİR?

    ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yeni sezon DJ Gezgin cinayetiyle başladı. DJ Gezgin lakaplı Radyocu Mehmet Karahan'dan 2017 yılından beri haber alınamıyor.

  • Müge Anlı'nın kapısını abla Fatma Karadağ çalmıştı. Karadağ, eski sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçladı. İşkenceyle ilgili çelişkili ifadeler yeğen Alim Karadağ'ı cinayetin kilit ismi haline getirdi. Cinayetin kokmaması için buz kalıpları kullanıldığı iddiası da tüyler ürpertti.

    Fatma Hanım, 6 Şubat'ta sevgilisi Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü, aralarında ne olduğunu bilmediğini, mutfağın kapısını kapatıp öyle konuştuklarını, sevgilisinin başında korumalar olduğu için kardeşinin şikayetçi olamadığını iddia etti. Fatma Hanım, sevgilisinin kardeşine çok kötü vurduğunu, kardeşinin komaya girdiğini ve sonra da komadan çıkamadığını, sonra öldüğünü, polise falan da haber veremediğini zira evden çıkamadığını, sevgilisinden korktuğunu söyledi. Radyocu Mehmet Karahan ile ilgili iddialar... 

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