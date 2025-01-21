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        Haberler Bilgi Magazin Diziler var mı yok mu, yayınlanacak mı? Bu hafta hangi diziler yok, yeni bölümleri ne zaman?

        Diziler var mı yok mu, yayınlanacak mı? Bu hafta hangi diziler yok?

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangında, 76 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Milli yas ilan edilmesi sebebiyle yayın akışında yer alan dizi ve programlar yeni bölümleri ile ekrana gelmedi. Dizi takipçileri merakla yeni bölümlerin tarihini araştırıyor. Peki, bu hafta diziler yok mu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 20:40 Güncelleme: 21.01.2025 - 22:14
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        • 1

          Sezon boyunca büyük bir ilgiyle takip edilen salı günü dizileri bugün ekrana gelmedi. Bolu'da çok fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın faciası sebebiyle milli yas ilan edildi. Bu kapsamda, televizyon kanalları genellikle yayın akışlarında değişikliklere gitti. Bu durum, izleyicilerin "Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, bu hafta diziler yayınlanacak mı?" sorularını gündeme taşıdı. İşte güncel bilgiler...

        • 2

          BU HAFTA DİZİLER YOK MU OCAK 2025?

          Kartalkaya'da meydana gelen ve 66 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan otel yangını faciası dolayısıyla dizilerin yeni bölümü yayınlanmıyor.

        • 3

          DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          İlgiyle takip edilen dizilerin yeni bölümlerinin önümüzdeki günlerde kaldığı yerden ekranlara gelmesi bekleniyor.

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