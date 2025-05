Diyarbakır, zihnimde hep bir merak uyandırmıştı; tarihin tozlu sayfalarından fırlamış, medeniyetlerin buluştuğu bir şehir... Diyarbakır Valiliği'nin destekleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iç turizmde destinasyon çeşitliliğini artırma misyonuyla çıktığım bu yolculukta, beklentilerimin çok ötesinde bir deneyim yaşadım. Uçaktan indiğimde beni karşılayan, sadece sıcak iklimi değil, aynı zamanda ruhuma dokunan sıcacık insanları oldu. Mezopotamya'nın kalbinde, Dicle Nehri'nin bereketli kollarında yükselen bu şehir, her bir köşesinde binlerce yıllık yaşamın izlerini taşıyan, adeta nefes alan bir açık hava müzesiydi.

Diyarbakır seyahatimin ilk durağı, Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi oldu. Kaleye adım attığım an, yaşanmışlıklar, gizemler ve asırlık taşların fısıltıları beni adeta büyüledi. Oyukları, nişleriyle tarih ve kültür-sanat meraklılarına "Bana gel!" diyen bu yapı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Roma İmparatorluğu döneminden kalma çok önemli bir askeri kale ve yerleşim yeri olduğu bilgisini edindim.

Diyarbakır'a gelip de o meşhur surlara hayran kalmamak imkansız! Bu devasa yapının etrafında yürümek, çok güzeldi. Sanki her bir taş, binlerce yıllık bir hikaye fısıldıyordu kulağıma. Bu surlar, gerçekten de bir şehir duvarından çok ötesi. Çin Seddi'nden sonra dünyanın en uzun ikinci sur sistemi olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 5.8 kilometre uzunluğunda ve bazı yerlerde 10-12 metre yüksekliğe ulaşan bu yapı, şehrin etrafını adeta bir inci kolyesi gibi sarmış. Üzerinde 82 burç ve 4 ana kapı (Dağ Kapı, Urfa Kapı, Mardin Kapı, Yeni Kapı) bulunuyor. Her bir burcun farklı bir adı, farklı bir hikayesi var. O kadar ihtişamlılar ki, sanki zaman içinde yolculuk edip o eski savaşlara, kuşatmalara tanıklık edebiliyorsunuz.

ON GÖZLÜ KÖPRÜ: DİCLE'NİN ÜZERİNDEKİ TARİHİ KÖPRÜ

Diyarbakır’daki gezimde, Dicle Nehri'nin üzerinde tüm ihtişamıyla yükselen On Gözlü Köprü’yü görmeden olmazdı. Resmi adıyla Dicle Köprüsü olarak bilinen bu yapı, halk arasında 'On Gözlü Köprü' veya 'Silvan Köprüsü' olarak da anılıyor. M.S. 1065 yılında Mervaniler döneminde inşa edilmiş ve o günden bu yana Dicle’nin iki yakasını birleştiren önemli bir geçit olmuş. Adından da anlaşılacağı gibi, on kemerli gözüyle nehrin üzerinde zarifçe duruyor. Her bir kemer, mimari bir şölen sunuyor.

Köprü, yüzyıllardır Dicle’nin azgın sularına, sayısız kervana ve insana meydan okumuş. Köprünün etrafı da oldukça keyifli bir atmosfere sahip. Özellikle piknik yapan aileler, nehrin kenarında yürüyüş yapan insanlar ve fotoğraf çeken ziyaretçilerle doluydu. Dicle Nehri’nin dingin akışı, köprünün görkemli yapısıyla birleşince ortaya huzur dolu ve büyüleyici bir manzara çıkıyor.