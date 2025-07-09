Diyarbakır Müze Kompleksi'nde Rekor Ziyaretçi Sayısı: 2025'in İlk 6 Ayında 141 Bin Kişi

Yalnızca Türkiye’den değil, yurt dışından da yoğun ilgi gören müze, 2024'te Diyarbakır’a gelen her 100 kişiden 16 kişi tarafından ziyaret edildi. Bu oran, kentin kültürel turizm potansiyelini yansıtması bakımından büyük önem taşıyor. Komplekste yer alan eserlerin toplam sayısı yaklaşık 100 bin olup, bunların 36 bin 600’ü koleksiyon eseri niteliğindedir.
Şu anda 1.615 eser teşhir salonlarında sergilenmekte ve ziyaretçilerin ilgisine sunulmaktadır. Kalan eserler koruma altında muhafaza edilmeye devam etmektedir.