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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Polise 'Beybi' müşteriye 'Koli' demişler | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Polise 'Beybi' müşteriye 'Koli' demişler!

        Diyarbakır'da, fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen 'Pandora' ismi verilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. 48 kişiye ise 'Kabahatler kanunu' uyarınca toplamda 1 milyon 152 bin TL para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 08:59 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:06
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        Polise 'Beybi' müşteriye 'Koli' demişler!
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        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından, kadınları fuhuşa zorlayan şebekeye yönelik çalışma yapıldı.

        POLİSE 'BEYBİ', MÜŞTERİYE 'KOLİ' DEMİŞLER

        DHA'daki habere göre çalışmada, şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları şifreli konuşmalarda polislere ‘Beybi’, müşterilere de ‘Koli’ dedikleri, şüpheli ve mağdurların tanınmamak için buluşmaya renkli peruklar takarak gittikleri belirlendi.

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        6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        ‘Pandora’ ismi verilen operasyonla 6 şüpheli yakalanarak gözaltın alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede ‘fuhuşa teşvik’, ‘aracılık’, ‘yer temini’, ‘şantaj’ ve ‘tehdit’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        1.1 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

        Operasyonda fuhşa zorlanan 6 kadın ve trans birey kurtarılırken, 48 kişiye ise ‘Kabahatler kanunu’ uyarınca toplamda 1 milyon 152 bin TL para cezası kesildi.

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        #Diyarbakır
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