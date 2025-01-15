Havai fişekli kutlama parmağını koparttı!
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, cezaevinden çıkan ağabeyinin gelişini kutlamak isteyen gencin, yaktığı havai fişeğin elinde patlaması sonucu parmağı koptu. O anlar kameraya da yansıdı
Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 51. Sokak’ta, cezaevinden çıkan kişiyi ailesi coşkuyla karşıladı.
HAVAİ FİŞEK PARMAĞINI KOPARTTI
İHA'daki habere göre o sırada ismi öğrenilmeyen gencin, cezaevinden çıkan ağabeyini karşılamak isterken havai fişeğin elinde patlaması sonucu parmağı koptu.
KOPAN PARMAKLA HASTANEYE GİTTİ
Çevredekilerin yardımıyla kopan parmak bulunarak yaralıyla birlikte otomobille hastaneye götürüldü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla çekildi.