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        Haberler Gündem İstanbul Diyarbakır'dan geldi, öldürdü kaçtı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'dan geldi, öldürdü kaçtı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İntikam için Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiği söylenen cani sokak sokak kovaladığı hasmını kurşunladı. Başından vurulan genç adam düştüğü yerden kalkamadı. Yakınları iki otomobil arasındaki cansız bedenini görünce feryat figan ağladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 20:25 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:25
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        Diyarbakır'dan geldi, öldürdü kaçtı!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İntikam için Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiği söylenen cani sokak sokak kovaladığı hasmını kurşunladı.

        Başından vurulan genç adam düştüğü yerden kalkamadı.

        Yakınları iki otomobil arasındaki cansız bedenini görünce feryat figan ağladı.

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