Diyarbakır'da "seyahat kısıtlaması" sona erdi

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Mardin'in giriş çıkış kısıtlamasının sona ermesinin ardından araç giriş çıkışları kontrollü sağlanıyor. Jandarma ve polis ekipleri, Diyarbakır, Şırnak ve Şanlıurfa'ya bağlanan kara yollarında kontrol noktaları oluşturdu. Sürücüleri durdurarak denetim yapan ekipler, sürücülerin ateşini ölçtükten sonra araçların geçişine izin verdi.- DiyarbakırDiyarbakır'da da seyahat kısıtlamasının ardından şehre giriş çıkışlarına kontrollü izin veriliyor. Elazığ, Mardin, Şanlıurfa ve Bingöl'e bağlanan kara yollarında oluşturulan kontrol noktalarında denetim yapan ekipler, araçların geçişine müsaade etti.