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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama: 7 yaralı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama: 7 yaralı

        Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda meydana gelen patlamada 2'si ağır 7 işçi yaralandı. Alevler, ekiplerce kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 05:39 Güncelleme: 25.07.2025 - 05:40
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        Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama: 7 yaralı
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        Diyarbakır- Batman karayolu üzerinde bulunan TPAO’ya ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre; patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, 7 işçi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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