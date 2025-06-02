Diyarbakır'da kaybolan kişi sulama kanalında aranıyor

Güzderesi Mahallesi kırsalında hayvan otlatmaya çıkan Yusuf Bilginden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, Bilginin yakınlardaki sulama kanalına düşme ihtimaline karşı arama çalışmalarını kanalda yoğunlaştırdı.

Bunun üzerine arama çalışmalarına destek için bölgeye Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi ile Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi de sevk edildi.