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        Haberler Gündem Diyarbakır'da iki aile arasında taşlı ve sopalı 'arazi' kavgası: 4 yaralı - Güncel haberler

        İki aile arasında taşlı ve sopalı 'arazi' kavgası: 4 yaralı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 23:08 Güncelleme: 18.06.2025 - 23:08
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        Taşlı ve sopalı 'arazi' kavgası: 4 yaralı
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        Olay, akşam saatlerinde, Bismil ilçesi kırsal Meydanlık Mahallesi’nde meydana geldi.

        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki aile arasında çıkan tartışma, büyüyerek sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Mahalle taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için giriş ve çıkışları kapatılarak güvenlik önlemi alındı.

        Jandarma ekipleri olaya ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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