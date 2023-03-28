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Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğa darp iddiasında 2 polise daha tutuklama kararı

Diyarbakır Lice'de 14 yaşındaki bir çocuğun darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 polis memuru hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alından 5 polis memurundan 3'ü daha önce tutuklanmıştı

Giriş: 28.03.2023 - 01:47 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da çocuğa darp iddiasında 2 polise daha tutuklama kararı
Diyarbakır'da çocuğa darp iddiasında 2 polise daha tutuklama kararı
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AA

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 polis memuru hakkında tutuklama kararı verildi.

Lice Cumhuriyet Savcılığı, 21 Mart'ta 14 yaşındaki Y.D'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i komiser, 5 polis memurundan 2'sinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

AA'nın haberine göre; Savcılığın itirazı üzerine Lice Asliye Ceza Mahkemesi, serbest bırakılan 2 polis memurunun tutuklanmaları yönünde karar verdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 5 polis memurundan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklanmış, 2'si serbest bırakılmıştı.

Diyarbakır Valiliği de olayla ilgili söz konusu 5 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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